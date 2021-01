MP pede prisão do prefeito e da secretária de saúde de Manaus Divulgação

Manaus - O Ministério Público Estadual do Amazonas pediu a prisão do prefeito de Manaus, David Almeida, e da secretária municipal de Saúde, Shadia Fraxe.

A ação foi motivada após denúncias de irregularidades na aplicação da vacina contra a covid-19 com favorecimento de pessoas que teriam furado a fila do grupo prioritário. O órgão ainda pede o afastamento de ambos dos cargos públicos. As informações são da Rede Amazônica.

Em nota enviada à imprensa, David Almeida disse estar "profundamente indignado" e definiu a ação do MP como "ilegal e arbitrária". Ele também informou que "ingressará com as medidas cabíveis contra os responsáveis".