28/01/2021

Rio - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anulou duas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, no gabarito divulgado nesta quarta-feira.

Foram anuladas uma questão de ciências da natureza e, outra, de matemática.

Confira o número das questões anuladas em cada prova:

* Prova amarela: questão 114 em ciências da natureza e 141 em matemática

* Prova azul: questão 135 em ciências da natureza e 157 em matemática

* Prova cinza: questão 129 em ciências da natureza e 156 em matemática

* Prova rosa: questão 94 em ciências da natureza e 143 em matemática

A questão de ciências da natureza era sobre alterações cromossômicas e, a de matemática, sobre probabilidade. Elas traziam conflitos em suas respostas. Confira as questões abaixo:

Desde 2009, quando o Enem passou por reformulação para o formato atual, foram, no total, seis questões anuladas.