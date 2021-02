Criança foi resgatada pelo Conselho Tutelar Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 17:18

Um casal foi preso suspeito de torturar o filho de quatro anos, em Arapongas, no Estado do Paraná. Segundo a Polícia Civil, as prisões por maus-tratos ocorreram nesta sexta-feira, após chamado do Conselho Tutelar.

Eles foram presos por policiais militares e encaminhados à delegacia, onde foram ouvidos, ainda na sexta-feira. Já a criança foi encaminhada para o abrigo institucional Casa Lar.

Segundo divulgou a Polícia Civil, a criança ficava amarrada com um cadarço de sapato pelos tornozelos e apresentava hematomas e cicatrizes no corpo, além de ser alimentada no chão.



Os policiais civis também realizaram diligências na casa onde a família morava. A PCPR segue apurando os fatos.