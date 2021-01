Segundo uma amiga do casal, os dois estavam sempre juntos e tinham um relacionamento tranquilo Reprodução

Publicado 11/01/2021 12:33

Rio - Um empresário foi morto a tiros pela própria namorada, neste domingo, em Salvador. Segundo informações da Polícia, Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, foi atingido na cabeça. A suspeita é de que Isabela Araújo Valença teria cometido suicídio logo após atirar em Elton, ela também foi encontrada com uma marca de tiro na cabeça, ao lado da arma, o que reitera a suspeita. Horas antes de cometer o crime, Isabela postou uma foto dos dois em uma rede social.

O local do crime, um apartamento de luxo do Horto Florestal, bairro nobre de Salvador, era o lugar onde o casal estava passando as férias. O imóvel é dos pais da vítima, que estavam em casa no momento da tragédia. O pai de Elton chegou a ouvir os disparos, como informou a Polícia Civil. Não se sabe se os corpos foram encontrados no apartamento ou se alguém presenciou o momento.

Pessoas próximas estão chocadas com o acontecido. Uma amiga do casal, que não quis se identificar, disse ao G1 que Isabela e Elton tinham um relacionamento tranquilo e que estavam sempre juntos. Os dois não moravam na mesma casa, mas trabalhavam juntos administrando uma plantação de fruticultura. Outra amiga disse que os familiares estão em choque, porque Isabela era uma pessoa muito calma, que nunca demonstrou atitudes violentas.

A motivação do crime está sendo investigada.

