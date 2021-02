Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 09:26 | Atualizado 02/02/2021 09:39

Rio - Neymar tá "on" mesmo. O jogador de futebol está cada vez mais presente nas redes sociais e comenta de tudo: desde BBB até os posts de famosas. O craque do PSG deu o que falar, nesta segunda-feira, ao responder uma postagem de Marina Ruy Barbosa. Empolgados, os internautas já começaram a "shippar o casal".

fotogaleria

Publicidade

"Se eu der uma viajadinha, será que eu vou ser canceladinha?", perguntou a ruiva no Twitter. "Eu já me acostumei a ser cancelado", respondeu o craque. Esta não foi a primeira vez que o craque interagiu com Marina. Ele também respondeu a um post em que ela perguntou quem deveria ser eliminado do BBB.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa está solteira. Ela anunciou recentemente o fim de seu casamento com o piloto Xande Negrão.

Publicidade

Eu já me acostumei a ser cancelado — Neymar Jr (@neymarjr) February 1, 2021 Carol Conca, Carol com K e Carol sem K — Neymar Jr (@neymarjr) January 31, 2021

Veja a reação dos internautas à interação de Neymar com Marina:

Publicidade