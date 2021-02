A estudante de nutrição Jeane Fagundes, de 20 anos, não sobreviveu ao acidente Reprodução Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 10:15 | Atualizado 09/02/2021 10:26

Rio - Uma jovem de 20 anos morreu em um acidente de moto em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na noite do último domingo. Ela estava acompanhada do namorado, que dirigia a moto e ficou ferido. As informações são do portal G1.

O casal tinha acabado de voltar de um acampamento com amigos quanto foi atingido na parte traseira por um carro, que, em seguida, atropelou a estudante de nutrição Jeane Fagundes. O acidente aconteceu na Avenida Normando Tedesco, no Centro da cidade, e o carro ainda atingiu um pedestre - que não teve ferimentos graves - durante a fuga.

Ainda segundo o portal, o namorado está fisicamente bem, mas em choque por conta da morte da companheira. Nas redes sociais, amigos lamentam o ocorrido.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado pela polícia no início da tarde desta segunda-feira. O carro foi encontrado abandonado e com a parte frontal destruída próximo ao local do acidente, e testemunhas afirmaram que viram dois homens abandonando o veículo e fugindo em direção à praia.