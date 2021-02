Lohany Façanha Martins é atriz e modelo Reprodução

Publicado 11/02/2021 11:44 | Atualizado 11/02/2021 14:06

Rio - A Polícia Civil do Rio identificou o paradeiro da jovem Lohany Façanha Martins, de 26 anos. A modelo e atriz estava desaparecida desde o último dia 2 , sem retornar os contatos da família, que vive em Macapá, no Amapá. Nesta quinta-feira, segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), a vítima foi encontrada internada no hospital psiquiátrico Instituto Philippe Pinel, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Lohany foi localizada por meio da parceria entre a Polícia Civil e serviços sociais de hospitais federais, estaduais e municipais, que auxiliam os agentes em casos de desaparecimentos.

A atriz vivia no Rio de Janeiro desde 2019 e é natural de Macapá, no Amapá. A jovem havia retornado a Macapá em março por conta da pandemia do novo coronavírus, mas voltou ao Rio em outubro do ano passado. A família fez registro na Delegacia de Paradeiros depois que não conseguiu contato com Lohany Façanha Martins pelo celular ou pelas redes sociais.

Lohany dividia um apartamento com uma amiga em Botafogo, na Zona Sul do Rio.



Segundo a família, Lohany não enfrenta problemas com drogas, mas, no ano passado, sofreu uma crise e precisou receber atendimento psiquiátrico em março.