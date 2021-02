Rebecca Landrith foi encontrada com 18 marcas de tiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 09:29 | Atualizado 12/02/2021 09:45

Rio - A ex-modelo Rebecca Landrith foi encontrada morta na manhã do último domingo, na beira de uma estrada na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seu corpo foi encontrado totalmente baleado, com um total de 18 tiros, e sinais de abuso. As informações são do New York Post.

Rebecca tinha 47 anos, era natural da Virgínia e foi finalista dos concursos Miss Manhattan e America's It Girl Miss Lady Liberty, ambos em 2014, além de ter atuado em diversos comerciais, fotografado para revistas e participado de desfiles de alta costura, incluindo o Fashion Week.

Um homem de 28 anos, identificado como Tracy Rollins, foi preso na última quarta-feira, suspeito de ter cometido o crime. A polícia chegou até ele através de um bilhete encontrado no bolso da roupa que Rebecca estava usando. Ele é acusado de homicídio e abuso de cadáver.

Além do bilhete, que continha seu nome, telefone e e-mail, a polícia também o rastreou através de câmeras de segurança e ligações telefônicas, e encontrou em seu caminhão sangue, cápsulas de balas e alvejante e produtos de limpeza, que teriam sido usados para limpar o veículo após o crime.