Ex PM enterra família em construção há três anos e deixa carta falando do crime Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 07/01/2021 10:14 | Atualizado 07/01/2021 11:32

Rio - Três ossadas que estariam enterradas há mais de três anos dentro de uma casa em construção foram encontradas nesta quarta-feira (6) pela Polícia Civil, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Eles foram enterrados pelo ex-companheiro de uma das vítimas, o ex-PM Gilnei Pavão, de 68 anos, que cometeu suicídio em dezembro do ano passado e deixou carta confessando a ocultação dos cadáveres.



De acordo com a delegada Norma Lacerda, titular da 71ª DP (Itaboraí), as investigações apontam que os restos mortais sejam de Maria Rosane Guedes Barbosa, Rodrigo Guedes Barbosa e Germano Guedes Barbosa, mãe e filhos. O ex-PM nega na carta que tenha matado as vítimas.



Segundo a polícia, o crime foi descoberto essa semana pelo filho do primeiro casamento de Gilnei. O rapaz encontrou a carta escrita pelo pai no guarda roupas da casa onde ele morava com a mulher e os dois enteados. Ele apresentou o documento na delegacia.