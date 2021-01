Modelo fitness abandona competições após problemas no fígado por uso de anabolizantes

Rio - A modelo Aviannah Élise, de 33 anos, precisou abandonar as competições fitness depois de desenvolver problemas no fígado por conta do uso de suplementos e anabolizantes.

"Eu queria estar no meu melhor, mas não sabia que o que eu estava usando era ruim. Eles destruíram meu fígado e causaram muitos problemas que persistem até hoje", afirmou a modelo, que precisou passar por hemodiálise.

Publicidade

"Fiz terapia com células-tronco e fotossíntese. Com remédios adequados e diálise, consegui me recuperar", comemorou.

Relatar erro