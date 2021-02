Inep divulga gabarito oficial do Enem digital 2020 LuminaStock/iStock

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:31 | Atualizado 10/02/2021 18:33

Rio - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (10), o gabarito da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As repostas oficiais foram publicadas às 17h21 de hoje e podem ser conferidas no site da instituição

Na versão digital, uma questão da prova de matemática e suas tecnologias foi anulada. Segundo o órgão, anulação da pergunta não compromete a nota dos participantes porque o cálculo estatístico da nota do Enem considera a combinação da coerência do padrão de resposta com as características de complexidade de cada item.

Publicidade

As notas oficiais do Enem serão divulgadas em 29 de março, quando os resultados das provas objetivas e da redação serão divulgadas. Quem fez a reaplicação do Enem também saberá qual pontuação fez no exame nesta data.