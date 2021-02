Vacina Foto: reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 11:08

Rio - Segundo o sistema público de vacinados, divulgado pela prefeitura de Manaus após a polêmica com os "furadores de fila", três médicos investigados por suspeita de desrespeitarem a ordem de prioridade já receberam a segunda dose do imunizante. A aplicação começou a ser feita nesta terça-feira. As informações são do G1.

David Louis Dallas, filho de um suplente de deputado estadual, e as gêmeas Isabelle e Gabrielle Lins, estão entre os suspeitos de "furarem fila" e já receberam a segunda dose. Em janeiro, a divulgação do nome dos três entre os vacinados na cidade causou uma onda de revolta, já que nenhum deles vinha atuando na linha de frente do combate à pandemia. A vacinação em Manaus chegou a ser suspensa por um dia após as críticas, para reformulação da campanha.

Publicidade

Lista de vacinados

A disponibilização da lista de vacinados na cidade ocorreu após uma ordem determinada pela Justiça Federal no Amazonas, que atendeu a um pedido apresentado pelos Ministérios Públicos Federal (MPF), do Estado do Amazonas (MP-AM), do Trabalho (MPT) e de Contas (MPC), além das Defensorias Públicas da União (DPU) e do Amazonas (DPE-AM).



Publicidade

De acordo com o documento, assinado no dia 25 de janeiro pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal no Amazonas, a cidade deve informar, até as 22h de cada dia, uma lista com nome, CPF, local onde foi feita a imunização, função exercida e local de trabalho das pessoas que receberem o imunizante até às 19h. Se descumprida, a ação pode acarretar em multa diária de R$ 100 mil.

* Com informações do Estadão Conteúdo