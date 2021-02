Em Goiânia (GO), enfermeira finge aplicar vacina contra covid-19 em idosa Reprodução/Twitter

Publicado 11/02/2021 11:45 | Atualizado 11/02/2021 12:20

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra uma enfermeira fingindo aplicar a vacina contra covid-19 em uma idosa, em um drive-thru de Goiânia (GO), nesta quarta-feira. Pelas imagens é possível observar que a profissional introduziu a seringa, mas não injetou o imunizante. Luciana Jordão, de 57 anos, filha da idosa Floramy de Oliveira Jordão, de 88, percebeu que o líquido não havia sido aplicado e questionou a enfermeira.

Atenção amigos, mais um caso triste. “profissionais da saúde “ estão fingindo vacinar. Fiquem atentos! pic.twitter.com/WOD2D1Fksz — Paty’s diary (@diarypaty) February 10, 2021

No primeiro momento, a profissional negou que não aplicou a vacina na senhora. No entanto, depois que a filha mostrou o vídeo, a agente de saúde realmente introduziu a dose contra o coronavírus. Ao portal G1, Luciana disse que a enfermeira justificou que havia "esquecido de injetar" o imunizante e pediu desculpas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia informou que a profissional foi afastada e não participará mais da campanha de vacinação na cidade. Segundo a pasta, um processo administrativo já foi aberto por parte da secretaria para apurar as circunstâncias do fato e tomar as medidas cabíveis. A SMS reiterou ainda "que não houve prejuízo à senhora, que foi vacinada imediatamente".

"A SMS não admite qualquer tipo de irregularidade e esclarece ainda que todo o processo de vacinação em Goiânia segue um rigoroso protocolo sanitário e de logística, que é cumprido à risca em todas as fases pelos profissionais envolvidos", acrescentou em nota.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia reforça que há vacinas suficientes para todos os idosos acamados com mais de 60 anos e para maiores de 85 anos, grupos que compõem a etapa de imunização iniciada nesta terça-feira (9/2). Nesta quarta-feira, (10/2), 4303 idosos foram efetivamente vacinados nos sete postos fixos e nos dois drives-thrus montados para atender a população de Goiânia. Destaca ainda que a vacinação é segura e que a imunização de idosos é fundamental na luta contra a pandemia do coronavírus", concluiu a pasta.