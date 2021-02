Presidente Jair Bolsonaro AFP

Por iG

Publicado 12/02/2021 17:59 | Atualizado 12/02/2021 18:02

Brasília - O Tribunal de Contas da União (TCU) deu 15 dias para o Ministério da Saúde e o exército explicarem a produção e a distribuição de cloroquina — remédio comprovadamente ineficaz para o tratamento de doentes com Covid-19.



O ministro Benjamin Zymler, do TCU, pede informações sobre os critérios de distribuição de comprimidos do fármaco para os estados, DF e municípios e sobre a guarda, fracionamento e distribuição dos 3 milhões de unidades do medicamento recebidos por doação do governo dos EUA.

Zymler também pede que o Comando do Exército apresente informações sobre a compra de insumos para a fabricação do remédio. As informações são da CNN Brasil.

O TCU busca entender quantidade comprada e por que foi dispensada a licitação para a aquisição dos insumos. Além disso, o órgão pede explicações sobre a relação entre o Ministério da Saúde com o exército para a produção e distribuição em massa de cloroquina no país.