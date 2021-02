Brasil

Governo federal nega priorizar Amazonas na distribuição de vacinas contra a covid

Advocacia Geral da União (AGU) negou o pedido da Justiça Federal no Amazonas, com base em Ação Civil Pública (ACP) das Defensorias do Estado do Amazonas e da União

Publicado 12/02/2021 18:25 | Atualizado há 1 hora