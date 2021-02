Brasil

Para Augusto Aras não existe relação entre interferência de Bolsonaro na PF e orientações da Abin a Flávio

Para o procurador-geral da República, a suposta atuação da Abin para ajudar o filho do presidente no caso das 'rachadinhas' não tem conexão com as acusações do ex-ministro Sérgio Moro

