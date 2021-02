Por IG - Último Segundo

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que um enfermeiro empurra uma maca com um paciente de covid-19 para tentar sair do engarrafamento formado na Rodovia BR-230, no município de Itaituba, no Pará. (Veja abaixo)

Salve vidas como uma enfermeira! Sem negociação para que a ambulância passasse, uma enfermeira empurrou, por cerca de 2km, uma paciente com COVID-19, para superar o congestionamento da rodovia Transamazônica. Os profissionais de saúde merecem todo nosso respeito e solidariedade! pic.twitter.com/0fykOedPQQ — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) February 13, 2021

No vídeo, o profissional da saúde tenta seguir com o paciente em cima de uma maca pela estrada sem acostamento. O enfermeiro teria levado o paciente por cerca de 2 km.

Segundo a prefeitura, pelo menos 5 mil carretas estão estacionadas em toda a extensão da via enquanto aguardam o acesso à Estação de Transbordo de Carga (ETC) do Tapajós, principal rota para o escoamento de commodities agrícolas na região. A situação já dura três dias.

Ainda segundo a prefeitura, o paciente saiu do município de Rurópolis para o Hospital Regional do Tapajós em Itaituba e, diante do congestionamento, os enfermeiros resolveram seguir a pé. Após algum tempo, a ambulância conseguiu seguir viagem.

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) diz que o paciente foi admitido em um hospital da região às 8h30 de sexta-feira, 12.

“A Sespa informa, ainda, que o paciente está sendo tratado para covid-19, internado em leito clínico e que seu estado de saúde é estável.”