Governador Wilson Lima (PSC); Manaus passará da fase roxa, a mais restritiva, para a fase vermelha do isolamento social Herick Pereira/Secom

Por iG

Publicado 13/02/2021 16:30 | Atualizado 13/02/2021 16:31

Manaus - O governo do Amazonas anunciou, neste sábado (13), que os índices epidemiológicos no estado melhoraram e que a capital Manaus passará da fase roxa, a mais grave, para a fase vermelha do plano de distanciamento social. O interior do estado segue na fase de maiores restrições.



Apesar do afrouxamento das medidas, o governador Wilson Lima (PSC) destacou que a situação continua grave e "preocupante".

A média móvel de mortos por Covid-19 no Amazonas caiu 35% nos últimos 14 dias. Em janeiro, a taxa era de 140 óbitos diários; hoje, chega a 83. Já a média móvel de contágios, caiu 21%.

"Não podemos baixar a guarda, porque senão podemos correr o risco de colocar tudo que conquistamos a perder", disse Wilson Lima, em anúncio. "O esforço que todos têm feito para conter essa pandemia... Os resultados positivos, já começam a aparecer."

Com a entreda na fase vermelha, continua proibida a circulação de pessoas entre as 19h e 6h da manhã. Os comércios, porém, podem vender bebidas na modalidade de "drive thru" das 8h às 15h. Obras emergenciais em residências também estão permitidas.

Salões de beleza e barbearias podem funcionar, desde que em regime domiciliar. O transporte públic coletivo é permitido a profissionais de saúde e a pessoas que estejam em atividade essenciais permitidas no decreto.

O Amazonas acumula, desde o início da pandemia, 9.619 mortes por Covid-19 e 290 mil infecções.