PM Rodoviária apreende 8,6 toneladas de maconha Divulgação

Por iG

Publicado 13/02/2021 16:37 | Atualizado 13/02/2021 16:43

São Paulo - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 8,6 toneladas de maconha na última sexta-feira (12) na Rodovia Washington Luiz, em Araraquara (SP) . De acordo com a corporação, o caminhoneiro apresentava nervosismo na hora na abordagem, o que aumentou as suspeitas dos policiais.



Os policiais, que estavam em patrulhamento, teriam abordado o caminhão que seguia para São Carlos (SP) . Durante a conversa com o motorista, os agentes sentiram forte cheiro de drogas e solicitou o relatório de entrega.



No baú da carreta foram encontrados vários tijolos de maconha. Em depoimento, o motorista informou que transportava a mercadoria de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul.



O homem foi preso em flagrante e levado para a sede da Polícia Federal de Araraquara. Ele vai responder por tráfico de drogas e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória . A droga apreendida foi levada para perícia.