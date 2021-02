Brasil registra 1.232 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 228.795 Reprodução

Por iG

Publicado 14/02/2021 10:18

A Prefeitura de São Paulo confirmou, neste sábado (13), o primeiro caso da variante brasileira do coronavírus, que surgiu no país em Manaus, em uma paciente que vive na cidade e não esteve na capital do Amazonas. O caso identificado apresentou sintomas leves e não precisou de internação.



Até a última quinta-feira (11), o número de casos confirmados da nova cepa do coronavírus era de nove no estado de São Paulo, oito em pacientes que foram a Manaus e um que teve contato com pessoas que estiveram no Amazonas, mas que não viajou ao estado. O paciente é de Águas de Lindóia, no interior do estado.



Desde o final de janeiro, a Prefeitura de SP destinou o Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, para tratamento desta nova variante.



A Secretaria da Saúde alerta a população sobre a maior transmissibilidade dessa variante e recomenda a busca imediata do Serviço de Saúde do município em caso de qualquer sintoma da doença, que podem incluir tosse, febre, dor de cabeça, entre outros.