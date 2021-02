Por iG

Publicado 14/02/2021 15:31 | Atualizado 14/02/2021 15:36

Integrantes da cúpula do Senado estão buscando um entendimento para que seja adiada a instalação da CPI da covid — investigação sobre a atuação do governo federal durante a pandemia.

Na última sexta-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que pretende discutir com os senadores a abertura da comissão. Uma ala do Senado, porém, acredita que uma CPI tencionaria ainda mais o ambiente político no país.

O requerimento da investigação foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no dia 4 deste mês. O documento tem 32 assinaturas, cinco a mais que o necessário.

Pacheco deve se reunir com os líderes na próxima quinta-feira para debater o tema. Aliados do presidente defendem que a Casa espere o avanço das investigações contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, alguns senadores acreditam que uma CPI não possa ser realizada durante o período que a Casa trabalha remotamente. A avaliação é de que a condução de uma CPI sem a presença física dos senadores poderia ser conturbada.

Pazuello participou de sessão no Senado na semana passada. Segundo Pacheco, a avaliação da CPI será avaliada "à luz de todas as explicações que foram dadas pelo ministro”.