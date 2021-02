Covid-19: Brasil registra 239 mil mortes e 9,83 milhões de casos Itamar Crispim/Fiocruz

Por Agência Brasil

Publicado 14/02/2021 19:15 | Atualizado 14/02/2021 19:16

Rio - As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia no Brasil aproximam-se da marca de 240 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 713 novos óbitos, totalizando 239.245. No último sábado (13), o painel de informações marcava 238.532 mortes acumuladas.



Ainda de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, os casos de covid-19 totalizam 9.834.513. Em 24 horas, foram registrados 24.759 novos diagnósticos. Ontem, o painel de estatísticas marcava 9.809.754 casos acumulados.



O balanço apontou também 849.844 pacientes em acompanhamento e 8.745.424 que já se recuperaram da doença.



Estados

Os estados com mais mortes incluem São Paulo (56.266), Rio de Janeiro (31.487), Minas Gerais (16.879), Rio Grande do Sul (11.739) e Ceará (10.822).



As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (921), Roraima (976), Amapá (1.102), Tocantins (1.455) e Rondônia (2.509).