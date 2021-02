Bolsonaro retorna de feriado em SC e vai ao Planalto para reuniões com ministros

Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR

Depois de passar o feriado de carnaval em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro retornou nesta quarta-feira, 17, a Brasília. O chefe do Executivo chegou ao Palácio do Planalto por volta de 12h para cumprir agenda de reuniões com ministros.



Os compromissos do presidente incluem reuniões individuais com os ministros André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Os encontros ocorrem após o governo editar decretos que facilitam os trâmites para compra de armas de fogo e diante de pressão por causa do aumento dos preços dos combustíveis.



Em sua passagem pelo litoral catarinense, para onde também viajou de férias no fim do ano passado, o presidente comentou a edição dos decretos relacionados a armas. "O povo está vibrando", disse no domingo, 14. Ontem, ele também lembrou que o governo continua discutindo a questão do preço dos combustíveis. Sobre isso, ele afirmou que espera ter uma "novidade boa" nesta semana.



Como da primeira vez, a ida do mandatário a São Francisco do Sul foi marcada por causar aglomerações de pessoas, o que contraria os protocolos sanitários de combate ao novo coronavírus. Bolsonaro viajou no último sábado, 13, acompanhado da filha Laura, de 10 anos, e do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL-SP. O amigo e secretário especial da Pesca, Jorge Seif, também acompanhou o presidente.