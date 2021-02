Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/02/2021 19:02

São Paulo - O Brasil registrou 1.150 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta quarta-feira, 17, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 242.090 o número de óbitos pela doença no País desde o início da pandemia.



No mesmo intervalo, foram registrados 56.766 novos casos de contaminação pelo coronavírus, elevando o total de confirmações da doença no País para 9.978.747.