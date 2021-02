Segundo o governo federal, todos os idosos acima de 90 anos já foram vacinados no Brasil Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governo federal diz que já vacinou todos os idosos com mais de 90 anos do Brasil e 4,8 milhões dos profissionais de saúde, o equivalente a 73% do total. A afirmação foi feita pela Advocacia-Geral da União (AGU), em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (17).



Ainda de acordo com a AGU, também já foram vacinados todos os idosos com mais de 60 anos institucionalizados e todas as pessoas com deficiência institucionalizadas.

Os dados foram encaminhados em resposta a uma determinação do STF de que o governo detalhasse a ordem de vacinação no país. Isso porque o ministro Ricardo Lewandowski pontuou que não estava claro qual dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde deveria ser atendido primeiro.



A AGU disse ainda que os quatro primeiros dos 29 grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI) incluíam pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, pessoas a partir de 18 anos com deficiência residentes em residências inclusivas, população indígena vivendo em terras indígenas e trabalhadores da saúde.



"Apenas excepcionalmente é que foram estabelecidos subgrupos, o que sucedeu no caso dos Trabalhadores em Saúde, que – dada a dimensão do segmento – teve de observar novo escalonamento, de acordo com os diferentes locais de serviço", diz trecho do documento.

A AGU alega que "foram recebidos novos dados e novos pleitos de reajustamento no Programa Nacional de Imunização (PNI), cuja consideração seria importante para permitir o atendimento mais detalhado da requisição feita" pelo ministro Lewandowski.



Grupos vacinados até agora, segundo o governo:



100% dos 60 anos ou mais institucionalizados (156.878 mil habitantes);

100% das pessoas com deficiência institucionalizadas (6.472 mil habitantes);

100% das pessoas com 90 anos ou mais (901.729 mil habitantes);

73% dos trabalhadores de saúde (4.853.994 milhões de habitantes).