Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) um vídeo em que o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) desacata uma funcionária do Instituto Médico Legal (IML) antes de ser levado para a prisão no Rio de Janeiro. No ofício, o magistrado pede a adoção de "providências cabíveis" a atitude do parlamentar. As informações são do portal G1, da Globo.

No vídeo em questão, a servidora pede a Daniel para ele para usar máscara antes de realizar o exame de corpo e delito, mas o deputado se recusou aos gritos e xingamentos. O uso de máscara é obrigatório no Rio de Janeiro desde abril do ano passado.

"Diante do vídeo divulgado nas redes sociais, em que o custodiado Daniel Lucio da Silveira se nega a utilizar máscara em ambiente público, desacatando as autoridades policiais ali presentes, encaminhe-se cópia do referido vídeo e deste despacho à Procuradoria-Geral da República para adoção das providências cabíveis", diz trecho do documento assinado por Moraes.



Daniel Silveira foi preso em flagrante depois de divulgar um vídeo no qual faz apologia ao AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e defender a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que é inconstitucional.