São Paulo - Os perfis de Instagram e Facebook do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) estão indisponíveis nesta sexta-feira. A ordem de bloqueio das contas partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que o parlamentar foi preso por divulgar vídeo com ataques aos integrantes da Corte e defesa da ditadura militar.



A assessoria de imprensa do parlamentar informou que as contas foram fechadas e falou em censura. "O Instagram do deputado Daniel Silveira foi totalmente fechado para seus seguidores, ou seja, CENSURADO. Estamos testando as demais plataformas", diz um comunicado publicado no Twitter.



A reportagem entrou em contato com o Instagram e o Facebook, que ainda não comentaram o bloqueio.