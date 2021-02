Brasil completa 30 dias com média móvel de óbitos por Covid-19 acima de mil

Até agora, foram confirmados 10.081.676 casos acumulados e 244.765 vidas perdidas desde o início da pandemia Daniel Castelo Branco

Por IG Saúde

Publicado 20/02/2021

Brasil registrou nesta sexta-feira (19) média móvel de mortes por Covid-19 acima de 1.000 pelo 30º dia consecutivo. O número médio ficou em 1.039 óbitos e na média móvel de casos ficou em 45.245.



Foram 1.308 novos óbitos da doença nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Nesse mesmo período, o número de novos casos foi de 51.050. Pelo segundo dia consecutivo, os dados do Ceará não foram fornecidos pelo Conass por problemas técnicos.

Até sexta-feira, foram confirmados 10.081.676 casos acumulados e 244.765 vidas perdidas desde o início da pandemia.



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.

O ranking de número de mortes segue liderado pelo estado de São Paulo, que tem 57.499 óbitos causados pela Covid-19. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 32.045 mortes, seguido por Minas Gerais (17.422), Rio Grande do Sul (11.666), Paraná (11.061) e Bahia (11.060).



Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.



Mais de 110 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, mais de 2,4 milhões morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins. O Brasil segue como o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19 e o segundo em mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.



19/02/2021

Fonte: iG