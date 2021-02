Painel Coronavírus do RIo de Janeiro informa mais de 800 novos casos registrados nas últimas 24 horas Reprodução

Por Estadão Conteúdo e IG

Publicado 24/02/2021 19:44 | Atualizado 24/02/2021 20:00

O Brasil registrou 1.428 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o total de óbitos chega a 249.957 no país. Porém, o consórcio de veículos de imprensa afirma que o país ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 250 mil mortes causadas pela Covid-19. Ainda segundo o consórcio, foram 250.036 mortes desde o início da pandemia.

A contagem realizada pela imprensa é um pouco mais elevada do que os números divulgados pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass). Isso ocorre porque, durante alguns meses de 2020, houve um represamento de dados que motivou a contagem individual pelos veículos de comunicação.



Os números divulgados pelo ministério apontam que foram contabilizados nas últimas 24 horas 66.588 novos casos de covid-19 no País, elevando o total de casos a 10.324.463.

Cerca de um ano após a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, o país vive o pior momento da pandemia até agora, registrando também nesta quarta-feira a média móvel de mortes mais alta da história, com 1.124 vidas perdidas por dia.