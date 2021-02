Primeiro caso de covid-19 completa um ano Reprodução

Por Agência Brasil

Publicado 26/02/2021 08:16 | Atualizado 26/02/2021 08:43

Brasília - O Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020, enquanto a Europa já registrava centenas de casos de covid-19. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, mês em que também foi registrada a primeira morte pela doença.



Em abril, em meio ao isolamento social, o governo adotou medidas para mitigar o efeito da doença na economia, como linhas de crédito para as empresas, e enviou ao Congresso Nacional proposta de criação de auxílio emergencial, direcionado à população mais vulnerável.



Ainda em 2020, estudos sobre a vacina contra covid-19 avançaram e tornaram real a possibilidade de imunizar a população. Em janeiro deste ano, o Brasil começa a vacinar grupos prioritários, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da CoronaVac e da vacina de Oxford.



Com casos ainda em alta e vacinação em andamento, no início de 2021, o carnaval foi cancelado para evitar aglomerações e vários estados decretaram toque de recolher para tentar conter o avanço da doença.

Veja a linha do tempo do coronavírus no país:

2020

* Fevereiro

Dia 3

O Ministério da Saúde declara a covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância nacional.



Dia 26

O Brasil identifica seu primeiro caso, um cidadão de São Paulo que havia viajado para a Itália.

* Março

Dia 17

País registra, em São Paulo, a primeira morte em decorrência do novo coronavírus.



Dia 20

O Ministério da Saúde publica portaria confirmando a transmissão comunitária em todo o Brasil.

* Abril

Dia 2

A fim de mitigar os danos financeiros causados pelo isolamento social às famílias, o Congresso Nacional aprovou e o presidente Jair Bolsonaro sancionou o auxílio emergencial de R$ 600 por mês.



Dia 16

Luiz Henrique Mandetta anuncia que deixará o cargo de ministro da Saúde.



Dia 17

Nelson Teich toma posse como novo ministro da Saúde.

* Maio

Dia 3

O ministro da Saúde, Nelson Teich, anuncia contratação de 267 profissionais para combater a covid-19 no Amazonas.



Dia 15

O Ministério da Saúde informa que o ministro Nelson Teich pediu exoneração do cargo.



Dia 16

Governo anuncia que secretário executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, assumirá interinamente o comando da pasta.

* Junho

Dia 11

Instituto Butantan anuncia que produzirá uma vacina contra o novo coronavírus em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech.



Dia 27

Ministério da Saúde anuncia acordo entre a Fiocruz e a empresa biofarmacêutica AstraZeneca para a compra de lotes e transferência de tecnologia de vacina desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford.

* Agosto

Dia 6

Assinada a Medida Provisória 994/2020, que destina R$ 1,9 bilhão para viabilizar a produção e aquisição da vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford.



Dia 24

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que muitas mortes por covid-19 poderiam ter sido evitadas com o protocolo adotado agora pelo sistema de saúde, de fazer o diagnóstico e tratamento precoce da doença.

* Setembro

Dia 1º

Auxílio emergencial é prorrogado por quatro meses, com o valor de R$ 300.



Dia 16

Eduardo Pazuello é efetivado no cargo de Ministro da Saúde. General do Exército e especialista em logística, ele assumiu interinamente o Ministério da Saúde no dia 16 de maio.

* Outubro

Dia 27

Alunos das redes públicas e particulares começam a voltar para as salas de aula em vários estados brasileiros.

* Novembro

Dia 19

São Paulo recebe as primeiras 120 mil doses CoronaVac. Vacina aguarda dados de eficácia e liberação pela Anvisa.



Dia 23

Resultados preliminares dos estudos clínicos da Fase 3 da vacina da Universidade de Oxford indicam eficácia de 90%.

* Dezembro

Dia 10

Ministério da Saúde divulga a confirmação do primeiro caso, no país, de reinfecção pelo vírus.

2021

* Janeiro

Dia 14

Em crise por falta de oxigênio em hospitais, Amazonas decreta toque de recolher. Em janeiro e fevereiro, estados como Pará, São Paulo e Bahia também adotam medidas de restrição de circulação em várias cidades para tentar impedir o avanço da doença.



Dia 15

O Ministério da Saúde confirma um caso de reinfecção com uma nova variante no Amazonas.



Dia 17

Por unanimidade, os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovaram o uso emergencial da CoronaVac e da vacina de Oxford contra a covid-19.



Logo após a Anvisa aprovar o uso emergencial da CoronaVac, a primeira dose é aplicada no país. A primeira vacinada foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos.



Dia 19

Vacinação contra covid-19 começa em todo o país.

* Fevereiro

Dia 8

O município paulista de Serrana anuncia a vacinação de todos os moradores a partir de 18 anos, cerca de 30 mil pessoas, em um projeto de pesquisa do Butantan. O objetivo do estudo é verificar o impacto da vacinação em massa.



Dia 16

Devido à pandemia, festas e desfiles de carnaval são cancelados. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo fiscalizam e interditam estabelecimentos comerciais que descumpriram regras para evitar aglomeração.



Dia 19

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu a uma comissão da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que o governo distribuirá mais de 4,7 milhões de doses da vacina contra a covid-19 até o começo de março.



Dia 23

Anvisa concede registro definitivo à vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNtech. Imunizante é o primeiro a obter o registro definitivo no Brasil.