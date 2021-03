Arthur Lira (PP-AL), Presidente da Câmara dos Deputados Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/03/2021 11:38

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que não teve "oportunidade" até o momento de se debruçar sobre qualquer um dos mais de 60 pedidos de impeachment protocolados contra o presidente Jair Bolsonaro. Lira afirmou, em entrevista à RecordTV, que "se o ex-presidente Rodrigo Maia não teve conclusões o suficiente para acatar nenhum (pedido de impeachment) até o momento em que todos foram apresentados na sua gestão, lógico que não vai ser esse presidente com menos de um mês - que não teve tempo para tratar dessa questão - que irá se posicionar agora".

Lira assumiu a presidência da Câmara no último 1º de fevereiro. Para o presidente da Câmara, "o assunto é sério e precisa ser tratado com a sensibilidade que o caso requer". "Mas ainda não tive oportunidade sequer de me debruçar sobre qualquer pedido", completou Lira.