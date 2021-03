Deputado Federal Ossesio Silva Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por iG

Publicado 01/03/2021 14:54 | Atualizado 01/03/2021 14:56

Brasília - No último final de semana, o deputado federal Ossesio Silva (Republicanos-PE), fez uma publicação em suas redes sociais em que se envolveu em uma reunião mensal elaborada pelo projeto IntelliMen, da Igreja Universal, da qual ele é fiel, na noite do último sábado (27), na Catedral do Recife, em Pernambuco. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.



Segundo a publicação do deputado, a temática foi "sobre cinco coisas que podem derrubar o homem” e entre essas cinco coisas, cita a “mulher” como uma delas. Dentre os motivos estão: orgulho, dinheiro, sentimento e como não administram bem o tempo.

Porém, a publicação do Instagram foi editada e quando chega o tópico da “mulher”, mostra tal parte da foi apagada da lista. Silva, contudo, ainda não se manifestou sobre ocorrido..

O projeto IntelliMen, nome é a junção das palavras homens inteligentes, em inglês, tem como intuito o desafio de “formar homens melhores”. De acordo com o manifesto, a ideia tem como objetivo focar em homens dos oito aos 88 anos.

“Escolhemos esse nome porque, além de soar como um super-herói, que todo homem secretamente aspira ser desde criança, ele engloba tudo o que o projeto aspira: formar homens inteligentes e melhores em tudo”, declara o manifesto.