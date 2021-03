Presidente Jair Bolsonaro AFP

Por iG

Publicado 02/03/2021 13:14 | Atualizado 02/03/2021 13:21

Brasília - O Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro, cancelou seu pronunciamento que iria ao ar na noite desta terça-feira (02). Anúncio seria feito em cadeia nacional para rádio e televisão. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

A Secretaria de Comunicação Social da República (Secom) não divulgou a razão do cancelamento e nem se haveria uma remarcação para algum outro dia desta semana. As emissoras de televisão tinham sido comunicados sobre solicitação.



A fala seria o primeiro comunicado do presidente da República em 2021. A última aparição de Bolsonaro foi na véspera de natal, em que a primeira dama Michele Bolsonaro, também aparecia em seu lado durante pronunciamento. Em sua última declaração em dezembro do ano passado, Bolsonaro declarou que “não poupou esforços” no combate a proliferação do novo coronavírus.

Depoimento foi ao ar no momento em que vários estados decretaram medidas de restrições mais ríspidas em razão do agravamento da covid-19 no país. E Bolsonaro é crítico dessas medidas impostas.