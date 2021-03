Tendo em conta o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:07

Rio - No dia 10 de março, um novo voo comercial vai trazer brasileiros estrangeiros residentes de volta ao país. O trecho Lisboa - Guarulhos vai ser operado pela empresa aérea TAP, de forma privada. Os interessados devem tratar diretamente com a empresa sobre a marcação ou o eventual reaproveitamento de bilhetes aéreos. Em fevereiro, outro voo retornou 271 cidadãos brasileiros e 28 estrangeiros residentes.

"Como resultado do contínuo esforço do governo brasileiro para atender à demanda de nacionais com dificuldades para retornar ao Brasil desde a suspensão dos voos entre o Brasil e Portugal, foi possível programar, para o dia 10/3, novo voo comercial extraordinário entre Lisboa e São Paulo, operado pela empresa aérea TAP", informou a nota do Governo.



Tendo em conta o estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal, somente poderão ingressar no aeroporto os passageiros com bilhetes confirmados pela TAP.



O Governo informou ainda que "o Itamaraty, por meio da Embaixada em Lisboa e dos Consulados-Gerais em Lisboa, Porto e Faro, seguirá prestando toda assistência cabível aos brasileiros".