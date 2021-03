Bolsonaro desembarca em Uberlândia (MG) para seguir para a cerimônia de Inauguração da Ferrovia Norte-Sul, Trecho São Simão/GO - Estrela D'Oeste/SP, em São Simão Alan Santos/PR

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:01

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira que o governo federal vai comprar a vacina Pfizer contra a Covid-19. O chefe do Executivo disse que milhões de doses do imunizante chegarão no país, entretanto não informou qual será a quantidade exata. Ainda confirmou que a chegada está prevista para o mês que vem.

O presidente disse que a compra só foi possível após o Congresso aprovar o projeto que autoriza a União a assumir responsabilidade por possíveis efeitos adversos dos imunizantes. "A Pfizer é clara. Está lá no contrato que não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Então, já que o Congresso falou que pode comprar essa vacina, o Pazuello ontem assinou o contrato. Vamos comprar. No mês que vem, eu não sei a quantidade, mas vão chegar alguns milhões aqui no Brasil”, afirmou Bolsonaro.

Publicidade

A declaração foi feita em Uberlândia (MG), cidade que o presidente desembarcou para seguir para um evento de inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul em São Simão (GO). Bolsonaro não comentou sobre a vacina da Janssen, que também está em processo de compra, conforme divulgou o Ministério da Saúde.

O presidente também criticou a repercussão do seu pronunciamento no ano passado sobre as pessoas virarem jacaré após tomar a vacina da Pfizer. "Daí, o pessoal fala que eu falei que vai virar um jacaré. Não tem mais figura de linguagem no Brasil para esses idiotas da imprensa", disse ele.

Publicidade

Bolsonaro também questionou um trecho do projeto que permite que estados e municípios comprovem vacinas. Ele reclamou do ponto que determinava que o governo federal deveria pagar por elas. "Alguns poucos governadores queriam comprar vacinas. Eles compravam e quem ia pagar? Eu. A que preço? A que preço? Então, vetei o dispositivo. Onde tiver vacina para comprar, nós vamos comprar", afirmou ele.