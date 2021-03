Por IG - Último Segundo

Publicado 04/03/2021 16:43

Rio - O deputado estadual Frederico D'Ávila (PSL-SP) foi condenado a pagar indenização por danos morais por ter dito em suas redes sociais que o PSOL é ligado ao narcotráfico internacional. Ele foi processado pelo partido e não conseguiu provar a acusação.

A postagem aconteceu em uma discussão no Instagram com a deputada estadual Monica Seixas (PSOL-SP). D'Avila disse que Monica Seixas faz parte de um partido "que tem estreitas ligações com o narcotráfico internacional".

Nos comentários da publicação, o parlamentar do PSL — que é bolsonarista e já se envolveu em polêmicas por propor homenagem ao ex-ditador chileno Pinochet — alegou que tinha como comprovar sua declaração.

Segundo o juiz do caso, Helmer Augusto Toqueton Amaral, os links enviados pelo deputado como supostas provas "não demonstram eventual envolvimento do PSOL com o tráfico de drogas".

D'Ávila terá de desembolsar R$ 8 mil, além de ocultar publicações em que acusa, sem provas, ligações do PSOL com o narcotráfico.