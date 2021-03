Paulo Guedes e Jair Bolsonaro Isac Nobrega/PR

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 20:45

Rio - Nesta quinta-feira, no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro chamou de "idiota" quem defende a compra de mais vacinas, o ministro Paulo Guedes defendeu a vacinação em massa no país. No vídeo, em que aparece ao lado do senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC emergencial, Guedes diz que a saúde está em primeiro lugar porque "sem saúde, não há economia".

"Nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia. E, da mesma forma, a vacinação em massa é o que vai nos permitir manter a economia em funcionamento", afirmou o ministro da Economia.

Paulo Guedes no começo de vídeo divulgado pelo ME:

“o presidente sempre disse que saúde e economia andam juntos. E nós temos que respeitar isso”



Ao final do vídeo:

“1º a saúde. Sem saúde não há economia (...) a vacinação em massa vai nos permitir manter a economia funcionando” pic.twitter.com/HWTwnHekG8 — Samuel Pancher (@SamPancher) March 4, 2021

Também nesta quinta-feira, durante uma conversa com apoiadores, Bolsonaro aproveitou para atacar aqueles que pedem para que o governo federal adquira mais vacinas. Segundo ele, são "idiotas das redes sociais" e que comprará "só na casa da tua mãe".