Por iG

Publicado 06/03/2021 18:18 | Atualizado 06/03/2021 18:27

Na sexta-feira (05), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as autoridades do 6ª Distrito de Polícia, foram surpreendidos com uma ação inédita. Um homem, de 22 anos, já indiciado pela polícia por ter cometido três furtos em casas, se arrependeu dos crimes e resolveu comprar uma televisão para a vítima. As informações foram apuradas pelo G1.



Como a televisão anterior apresentava falhas, o suspeito decidiu comprar uma nova e parcelar em até 10 vezes e devolver na delegacia. Com isso, a vítima foi até lá para retirar a nova aquisição, avaliada em torno de R$ 2 mil. Uma semana antes, os policiais haviam resgatado dois televisores, um micro-ondas e um notebook.

Foi nesse momento em que descobriram sobre um terceiro aparelho, mas ele estava danificado. Os outros furtos aconteceram no mês de fevereiro nos bairros Ramez Tebet e Nova Lima, mas o suspeito é morador do bairro Tijuca. Para denunciar novos casos, em sigilo, é só ligar para o telefone: (67) 99985-1402.