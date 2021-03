Por IG - Último Segundo

Publicado 07/03/2021 10:08

Em São Paulo, o prefeito Nilson Timporin Caffer (PTB), de Guarani d’Oeste, declarou que os postes de iluminação público serão desligados para evitar aglomerações nas ruas durante o fim de semana, com o propósito de diminuir a disseminação do novo coronavírus. O município fica cerca de 523 km de capital paulista e tem aproximadamente 2 mil habitantes, segundo o IBGE. As informações foram apuradas pelo Uol.

A medida começou a valer na noite de sábado (06) e foi anunciada por um vídeo feito pelo prefeito e divulgado em suas redes sociais. "Olá, população de Guarani d'Oeste. A nossa energia da rua será desligada hoje às oito e meia e só será religada na segunda-feira. Obrigado a todos", disse.

Após anúncio, o desligamento ocorrerá na região central, em ruas ao redor da Igreja Matriz. Local é tido como principal ponto de encontro da cidade. "Eu não tenho que saber o que a população pensa neste momento de crise. Em novembro do ano passado, fui escolhido para continuar cuidando da cidade da melhor maneira possível. Se for tomar uma atitude, que seja para valer ou não tome", declarou.

O abastecimento de energia da cidade é função de uma concessionária privada, porém, a gestão da iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura, de acordo com Caffer. “Com a iluminação desligada, a gente espera que as pessoas fiquem seguras em casa. Apaguei para estimular que as pessoas mudem de hábito neste momento de crise”.

Segundo os dados divulgados pela diretoria da Saúde, localidade chegou à marca de 157 casos do novo coronavírus confirmados. Cerca de 13 pessoas estão em tratamento domiciliar, sendo que uma delas, é uma criança de um ano. Desde o início da pandemia, três óbitos foram registrados na cidade.

Guarani d’Oeste não possui as estruturas necessárias para atender casos considerados graves. Lá existe apenas uma Unidade Básica de Saúde. Com isso, um centro de triagem foi montado para atender pacientes que apresentem problemas respiratórios.

"A gente tem feito nossa parte oferecendo médicos e estrutura. Mas se precisar levar casos graves para UTI, não existem vagas na região. Está tudo lotado", disse o prefeito.

Foi publicado um decreto pela Prefeitura de Guarani d’Oeste, que é bem mais severo do que a fase vermelha do Plano São Paulo. Está sendo permitido somente o funcionamento de serviços essenciais, aulas nas redes púbica e privada de ensino estão suspensas. Decreto é valido até 21 de março.

"Durante a semana, a iluminação ficará ligada normalmente, mas se não respeitarem a restrição de circulação, a gente apaga as luzes novamente. É preciso cuidar da vida. O dia que morrermos vamos ficar na escuridão eterna", afirmou.