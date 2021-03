Bolsonaro deve disputar a reeleição em 2022 no Partido da Mulher Brasileira Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/03/2021 10:59 | Atualizado 08/03/2021 11:00

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve se filiar ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) para disputar a reeleição ao Palácio do Planato em 2022. As informações são do blog do Nolasco, jornalista do portal R7.

Jair não só se filiará, como deve assumir o controle da sigla como presidente do partido ou presidente de honra. A medida visa diminuir o "desgaste" sofrido no PSL. Uma mudança no nome da legenda também está nos planos para prepará-lo à reeleição de Bolsonaro.

Com isso, encerra-se o projeto Aliança pelo Brasil - partido que Bolsonaro articulou para iniciar - já que a nova sigla abrigará os apoiadores bolsonaristas.

A legenda atualmente não conta com representantes no Congresso Nacional e possui somente três deputados estaduais: Maria Bethrose Fontenele Araújo, no Ceará ; Diogo Senior, no Amapá ; e Neto Loureiro, em Roraima.