O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante coletiva na sede da Fiocruz nesta segunda-feira Jorge Costa / Agência O Dia

Publicado 08/03/2021 15:36 | Atualizado 08/03/2021 15:59

Rio - O ministro da Saúde Eduardo Pazuello, disse, durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira na sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que espera entregar, para todo o país, de 25 a 28 milhões de doses da vacina contra a covid-19 fabricadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz até o fim deste mês. Anteriormente, Pazuello tinha projetado a distribuição de 46 milhões de doses.

"A nossa previsão é de que a Anvisa e Fiocruz ajustem os processos durante essa semana. Nosso objetivo é ter em março próximo de 25 a 28 milhões de doses já realmente entregues para que possamos cumprir o Plano Nacional de Imunização", disse o ministro.

Pazuello também pediu o apoio do Governo Federal e do Congresso Nacional com ações junto a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros governos e laboratórios para que haja a aceleração da entrega das vacinas. Além disso, citou a importância da distribuição de doses semanalmente.

"No dia de hoje nós estamos recebendo mais 2,5 milhões de doses para ir para a distribuição durante a semana para os estados. Espero que a partir da semana que vem, ou no máximo na outra, nós já tenhamos entregas da Fiocruz somadas semanalmente as entregas do Butantan", finalizou.

Alteração no número de entregas de vacinas

- 46 milhões - previsão feita em fevereiro

- 38 milhões - previsão do início de março

- 30 milhões - previsão de sábado (6)

- 25 a 28 milhões - nesta segunda (8)

Falha técnica das máquinas

Estava prevista a fabricação de 15 milhões de doses de vacina Oxford/AstraZeneca para março para distribuição nacional. Mas uma falha em uma das máquinas responsáveis por processar o medicamento diminuiu a capacidade de produção do imunizante. Agora, a Fiocruz anunciou a promessa de distribuir 3,8 milhões de unidades até o final do mês

Segundo a Fundação, a falha teria acontecido na parte da máquina responsável pela recravação, que envolve o processo de lacre das doses. A interrupção ocorreu na última semana e suspendeu integralmente a produção do imunizante. A Fiocruz também informou que o problema foi resolvido e a fabricação da vacina já foi retomada.

Até julho, a previsão é de que 112 milhões de doses sejam disponibilizadas. Em abril, 30 milhões de unidades serão produzidas, seguidas de 25 milhões em maio, mais 25 em junho e por fim 16,6 em julho.