Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:17 | Atualizado 09/03/2021 12:38

Brasília - Um manifesto que pede que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a ação de suspeição contra o ex-juiz Sergio Moro nos processos de Lula já reuniu a assinatura de políticos como Ciro Gomes (PDT-CE), Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Arthur Virgílio (PSDB-AM). Apoiadores do petista, como Fernando Haddad e Guilherme Boulos também assinaram o documento. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Também endossam o manifesto artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Wagner Moura, Zeca Pagodinho e esportistas como Casagrande. Organizada pelos advogados Pedro Serrano, Marco Aurélio de Carvalho, Carol Proner e a desembargadora aposentada Keranik Boujikian, a carta solicita que a Lula seja garantido “um julgamento justo” conduzidos por procuradores “efetivamente públicos” e por um juiz imparcial.



Ainda segundo a colunista, o manifesto já estava sendo organizado antes do ministro Edson Fachin, do STF, anular as condenações do ex-presidente nesta segunda-feira.