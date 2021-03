Brasil

Nunes Marques pede vista e STF suspende julgamento sobre a conduta de Sérgio Moro; veja como foi a sessão

Apesar do placar atual estar empatado em 2 a 2, as expectativas são de que esse cenário seja alterado por parte da ministra Carmen Lúcia. Agora, o andamento do processo depende da devolução de Nunes Marques, que pediu vista e adiou a conclusão

Publicado 09/03/2021 20:09 | Atualizado há 40 minutos