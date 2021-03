Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso em flagrante após publicar vídeo com ofensas e ministros do STF e sugerir novo AI-5 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Por O Dia*

Publicado 11/03/2021 11:11 | Atualizado 11/03/2021 11:13

Brasília - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve decidir, a partir das 14h desta quinta-feira, se recebe ou não denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) por ameaças à Corte. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator, pediu a "inclusão imediata" do caso na pauta do STF, solicitação que foi prontamente atendida pelo presidente do Tribunal, Luiz Fux. A expectativa na Corte é a de que a denúncia seja aceita.

Publicidade

A denúncia da PGR aponta que em três vídeos recentes, o parlamentar praticou agressões verbais e graves ameaças contra integrantes da Corte, incitando o emprego de violência e a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. A acusação aponta o vídeo do dia 16, com ataques ao STF, e outras duas gravações publicadas pelo parlamentar no final do ano passado, intituladas "Na ditadura você é livre, na democracia é preso!" e "Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF".

*Com informações Estadão Conteúdo