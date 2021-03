Por iG

Publicado 11/03/2021 14:36 | Atualizado 11/03/2021 17:51

Brasília - O ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado por Damares Alves, passa por um surto de novo coronavírus (Sars-Cov-2), com ao menos 6 funcionários infectados.



Por ter se encontrado com os servidores contaminados, Damares declarou nesta quinta-feira (11) que deve fazer o teste. Além dela, há funcionários com quadro suspeito e que ainda não receberam os resultados.

Em nota, a assessoria do ministério confirma a “testagem positiva nos exames para Covid-19 de servidores que fazem parte da estrutura do Gabinete”, mas explica que "não estão necessariamente dentro das dependências do setor. Algumas dessas unidades, inclusive, funcionam em outros prédios."

Apesar do surto, nenhum servidor apresentou quadro grave e precisou ser hospitalizado. Todavia, o trabalho do ministério passou a ser realizado de forma domiciliar e “foi solicitada a desinfecção de todos os locais de trabalho do Ministério”, completa em nota.

Na última segunda-feira (8), Damares participou de evento público ao lado de membros do Ministério da Justiça.