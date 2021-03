Por IG - Último Segundo

Publicado 11/03/2021 17:56 | Atualizado 11/03/2021 17:57

Com a imagem arranhada após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidir anular todas as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, o ex-juiz Sergio Moro tem rejeição popular de 63% no cenário político atual do Brasil, mostra pesquisa da consultoria Atlas.

De acordo com o levantamento, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é o político com a imagem mais positiva entre os líderes medidos, com percentual de 40%. Ele é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tem 36% de imagem positiva, contra 60% de negativa.

O ex-presidente Lula, por sua vez, aparece com os mesmos 36% de índice positivo de Bolsonaro, mostrando uma alta de três pontos percentuais em relação a janeiro.

A pesquisa Atlas foi realizada pela internet. Foram coletadas as opiniões de 3.721 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também aponta que o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, com 44,9% dos votos válidos, contra 36,9% do capitão.