Em decisão proferida nesta quinta-feira, pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, o parlamentar cearense foi condenado a pagar R$ 5 mil para o ex-presidente Reprodução/Internet

Por iG

Publicado 11/03/2021 19:31 | Atualizado 11/03/2021 19:32

O vereador José Alberto Bastos Vieira Junior (PROS-CE) de Fortaleza, no Ceará, foi condenado nesta quinta-feira a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sob alegação de danos morais após publicar um vídeo disparando tiros contra a foto do petista.



O vídeo, publicado em 2019, mostra “Inspetor Alberto”, apelido de José, usando uma arma de fogo para disparar dez tiros contra uma foto de Lula.



“Janot, a gente faz é assim, para não tirar a vida de ninguém. Bota uma foto e descarrega. Babau, sai toda a raiva”, diz o vereador, dando ‘dicas’ para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que revelou na época que tinha intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes .



Em decisão proferida nesta quinta-feira, pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, o parlamentar cearense foi condenado a pagar R$ 5 mil para o ex-presidente.



“Os limites foram extravasados na hipótese dos autos, pois a manifestação do réu vai além de mera crítica, mas é marcada por atos de violência, que podem vir a colocar em risco a segurança do autor, à medida que a expressão raivosa do réu, ainda direcionada à reprodução imagética do autor, pode sugerir atos que viriam a, concretamente, trazer maiores danos”, diz a decisão do juíz.



Nesta tarde, o vereador José Alberto republicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que “nunca” irá pagar a indenização, e chamou os apoiadores do PT de “idiotas” e indagou “que todos vão para o inferno”.