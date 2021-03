Bolsonaro surge com globo terreste em live após ser chamado de terraplanista Reprodução

Por iG

Publicado 11/03/2021 20:24 | Atualizado 11/03/2021 20:50

Brasília - Na live desta quinta-feira (11), Jair Bolsonaro (sem partido) criticou opositores que o chamam de "terraplanista". O presidente fez questão de exaltar seus ministos, em especial Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e criticou os ex-ministros de Lula, a quem se referiu como "presidiário".

"Dizem que eu sou terraplanista. Olha a qualidade do meu ministro Ciência e Tecnologia e a qualidade dos ministros do presidiário para depois discutir. Veja o padrão de todos os ministros meus e daqueles do goverdo do PT lá atrás", disse.

Publicidade

"Lá atrás [no período governado pelo PT], a especialidade era outra. Nós sabemos para onde foi o Brasil naquela época", continuou o presidente.

Bolsonaro também desafiou os “críticos” de seu governo a mostrarem um vídeo ou áudio dele classificando o coronavírus como uma “gripezinha”. Tem pessoas que nos criticam sem qualquer base. “Ah, o governo abandonou o tratamento da COVID”, “ah, ele é antivacina”, “ele falou que era uma gripezinha”. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando”, disse.

Publicidade

Lockdown

Bolsonaro também voltou a atacar, em sua live semanal, o endurecimento das restrições no combate à pandemia, direcionando, em especial, as críticas ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).



Para Bolsonaro, o efeito colateral do lockdown é mais danoso do que o próprio vírus. Ele voltou a apontar os impactos do fechamento das atividades sobre o emprego, tendo como potencial consequência o aumento das tensões sociais.



"Temos um ano de lockdowns e o vírus continua aí", afirmou o presidente, que, na sequência, apresentou matérias, atribuídas ao site R7, que noticiam aumento nos casos de abuso infantil em São Paulo, a "cidade que mais fecha", junto com conflitos familiares e assédio sexual.



"Ninguém quer morte, lamentamos toda e qualquer morte, agora saúde e economia andam juntos. Não pode criar massa de desempregados enorme no Brasil porque daí não vamos ter recursos para fazer nada, nem para comprar vacina", frisou o chefe do Executivo. "A pessoa com fome perde a razão, topa tudo", disse.



Bolsonaro afirmou ainda que não quer ser acusado de estimular a violência, mas disse que vê "problemas sérios" pela frente. "Nós sabemos quem está provocando esse problema", afirmou o presidente, numa referência aos governadores que decretaram lockdowns.

Publicidade

Conversa com PSL

Bolsonaro (sem partido) disse ter sido procurado por vários partidos em busca de sua filiação para disputar a reeleição em 2022. Ele lembrou conversa que teve com o PSL, apesar de considerar que há deputados na sigla "que não dá para conversar".

Publicidade

Voltando atrás

Desde o pronunciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira (10), Bolsonaro tem voltado atrás em alguns posicionamentos. Logo após o discurso do ex-presidente, que teceu duras críticas para a forma como o atuas governo tem lidado com a pandemia, Bolsonaro surgiu usando máscaras e defendendo a vacina contra a Covid-19.

Publicidade

*Com informações do Estadão Conteúdo