Os funcionários reviraram 8 toneladas de lixo Reprodução/ Record TV Minas

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:16 | Atualizado 12/03/2021 17:18

Belo Horizonte - No município de Barão dos Cocais, em Belo Horizonte (MG), uma comerciante colocou uma sacola com R$ 3 mil no lixo, por engano. A mulher disse que o dinheiro havia sido colocado em um envelope e dentro de um saco preto, mas que iria depositá-lo no banco e usar a quantia para pagar diversas contas. As informações são do portal R7.



A empresária de 39 anos, que preferiu não ser identificada, contou que, por um descuido, colocou a sacola dentro de uma caixa que iria para a lixeira e atravessou a rua. Neste momento, o caminhão da prefeitura passou recolhendo o lixo e levou os R$ 3 mil da moradora.



Quando percebeu que a sacola com o dinheiro estava dentro do caminhão, a mulher entrou em contato com o secretário de fiscalização, Juvenal Caldeira, e o secretário de Meio Ambiente, Rafael Pereira, que determinou que o veículo interrompesse os trabalhos. O caminhão ainda estava com 25% da capacidade ocupada, então era o momento ideal de descarregar e procurar o envelope, conforme o portal.



O veículo foi levado ao aterro sanitário e os funcionários de limpeza urbana tiveram que revirar cerca de oito toneladas de entulhos e material orgânico manualmente para encontrar a sacola da mulher, que acompanhou todo o processo.



Segundo os secretários, a empresária ficou extremamente feliz ao recuperar a quantia e até tirou foto com os funcionários da limpeza, que não cobraram nada pelo serviço. O secretário de Meio Ambiente, Rafael Pereira, agradece o empenho dos servidores. "Sem eles a gente não teria conseguido. Eles foram muito prestativos, viram que ela estava desesperada", afirmou.