Brasília - O ministro da Saúde do Governo de Jair Bolsonaro, general Eduardo Pazuello, pediu para deixar o comando do Ministério alegando que está enfrenta problemas de saúde. Segundo interlocutores, o militar informou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que precisa de tempo para se reabilitar. A informação é do jornal O Globo.

O pedido de afastamento coincide com o auge da pressão de deputados do Centrão, que pleiteiam mudança no comando da pasta sob pretexto de má gestão durante a pandemia do novo coronavírus, sobretudo na demora para a compra de vacinas para a população.

Neste último sábado (13), Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar do assunto. Depois do encontro, também conversou com os ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Fernando Azevedo (Defesa) e o próprio Pazuello em uma reunião fora de agenda.



Pessoas próximas ao presidente já entraram em contato com dois médicos cardiologistas cotados para substituir Eduardo Pazuello. Os nomes seriam os de Ludhmilla Abrahão Haijar e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O primeiro nome, segundo a jornalista Andreia Sadi, é o preferido de Arthur Lira e de deputados do Centrão.

Um integrante do governo, que não teve seu nome revelado, diz que Pazuello dificilmente seria demitido por pressão de parlamentares. Ainda que isso acontecesse, o escolhido para substituí-lo seria o deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), que teria sido o primeiro nome indicado.